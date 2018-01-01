Роналду: У Украины есть амбиции сыграть на Евро-2020
Португалец поделился своим мнением по поводу группы, в которую попала его команда.
Криштиану Роналду прокомментировал результаты жеребьевки квалификации Евро-2020.
“Что я думаю по поводу нашей группы? Считаю, что есть три претендента на две путевки. У Украины и Сербии есть амбиции сыграть на Евро-2020“.
“Другие команды также создадут нам трудности. Ошибочно считать, что они будут дарить нам очки“, - сказал португалец в интервью Record.
Матч квалификации Евро-2020 Португалия - Украина состоится 22 марта в Киеве на НСК Олимпийский.
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