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Роналду: У Украины есть амбиции сыграть на Евро-2020

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Португалец поделился своим мнением по поводу группы, в которую попала его команда.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Криштиану Роналду прокомментировал результаты жеребьевки квалификации Евро-2020.

“Что я думаю по поводу нашей группы? Считаю, что есть три претендента на две путевки. У Украины и Сербии есть амбиции сыграть на Евро-2020“.

“Другие команды также создадут нам трудности. Ошибочно считать, что они будут дарить нам очки“, - сказал португалец в интервью Record.

Матч квалификации Евро-2020 Португалия - Украина состоится 22 марта в Киеве на НСК Олимпийский.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, сборная Украины по футболу, сборная Португалии по футболу, Евро-2020
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Источник: www.record.pt

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