Динамо интересуется голкипером сборной Ирана

Футболист в скором времени может пополнить ряды "бело-синих".

Киевское Динамо интересуется услугами вратаря иранского клуба Персеполи Алирезы Бейранванда, сообщает Tasnim News Agency.

Украинский клуб следит за иранцем еще с июля 2018 года, но тогда руководство отказалось вести переговоры, так как у Персеполи был бан на подписание новых футболистов.

Теперь же клуб из Ирана открыт к переговорам по трансферу.

Бейранванд является основным вратарем сборной Ирана, он выступал на чемпионате мира-2018, где сыграл три матча, в которых пропустил два гола.

Ранее сообщалось, что Динамо хочет подписать форварда из Лиги 1.