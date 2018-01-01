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Динамо интересуется голкипером сборной Ирана

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Футболист в скором времени может пополнить ряды "бело-синих".
Алиреза Бейранванд
Алиреза Бейранванд
mundod.lavoz.com.ar

Киевское Динамо интересуется услугами вратаря иранского клуба Персеполи Алирезы Бейранванда, сообщает Tasnim News Agency.

Украинский клуб следит за иранцем еще с июля 2018 года, но тогда руководство отказалось вести переговоры, так как у Персеполи был бан на подписание новых футболистов. 

Теперь же клуб из Ирана открыт к переговорам по трансферу.

Бейранванд является основным вратарем сборной Ирана, он выступал на чемпионате мира-2018, где сыграл три матча, в которых пропустил два гола.

Ранее сообщалось, что Динамо хочет подписать форварда из Лиги 1.

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Теги: футбол, Динамо, Алиреза Бейранванд
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Источник: www.tasnimnews.com

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