Стал известен лучший тренер УПЛ в 2018-м году
Этот наставник не руководит украинскими грандами.
Всеукраинское объединение футбольных тренеров определило лучших наставников уходящего года.
Лучшим тренером объявили Владимира Шарана, который стоит у руля Александрии, он занял третье место в первом круге чемпионата Украины по футболу.
Вторую строчку занял Пауло Фонсека, его Шахтер сейчас лидирует в турнирной таблице.
Замкнул почетную тройку наставник Динамо Александр Хацкевич, киевляне во главе с белорусским специалистом заняли второе место в первом круге национального первенства.
Также в 5-ке оказались тренер Львова Юрий Бакалов и наставник Зари Юрий Вернидуб.
Раннее Шевчук рассказал, кого он выделяет среди игроков и тренеров УПЛ.
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