Стал известен лучший тренер УПЛ в 2018-м году

Этот наставник не руководит украинскими грандами.

Всеукраинское объединение футбольных тренеров определило лучших наставников уходящего года.

Лучшим тренером объявили Владимира Шарана, который стоит у руля Александрии, он занял третье место в первом круге чемпионата Украины по футболу.

Вторую строчку занял Пауло Фонсека, его Шахтер сейчас лидирует в турнирной таблице.

Замкнул почетную тройку наставник Динамо Александр Хацкевич, киевляне во главе с белорусским специалистом заняли второе место в первом круге национального первенства.

Также в 5-ке оказались тренер Львова Юрий Бакалов и наставник Зари Юрий Вернидуб.

Раннее Шевчук рассказал, кого он выделяет среди игроков и тренеров УПЛ.