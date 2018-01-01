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Рашид Алиуи: видео с участием форварда, которым интересуется киевское Динамо

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Динамо проявляет интерес к форварду Нима Рашиду Алиуи.

Рашид Алиуи
Рашид Алиуи
football365.fr

Руководство киевского Динамо в зимнее трансферное окно рассчитывает подписать нападающего Рашида Алиуи, который играет за Ним в чемпионате Франции.

Предлагаем вашему вниманию нарезку игровых действий потенциального новичка Динамо:

Ранее сообщалось, что экс-защитник Динамо Евгений Хачериди может вернуться в киевский клуб, однако сам футболист отрицает возвращение в чемпионат Украины.

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Теги: Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, видео, Ним, Лига 1, чемпионат Франции по футболу
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