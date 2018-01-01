Рашид Алиуи: видео с участием форварда, которым интересуется киевское Динамо
Динамо проявляет интерес к форварду Нима Рашиду Алиуи.
Руководство киевского Динамо в зимнее трансферное окно рассчитывает подписать нападающего Рашида Алиуи, который играет за Ним в чемпионате Франции.
Предлагаем вашему вниманию нарезку игровых действий потенциального новичка Динамо:
Ранее сообщалось, что экс-защитник Динамо Евгений Хачериди может вернуться в киевский клуб, однако сам футболист отрицает возвращение в чемпионат Украины.
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