Рашид Алиуи: видео с участием форварда, которым интересуется киевское Динамо

Динамо проявляет интерес к форварду Нима Рашиду Алиуи.

Рашид Алиуи football365.fr

Руководство киевского Динамо в зимнее трансферное окно рассчитывает подписать нападающего Рашида Алиуи, который играет за Ним в чемпионате Франции.

Предлагаем вашему вниманию нарезку игровых действий потенциального новичка Динамо:

Ранее сообщалось, что экс-защитник Динамо Евгений Хачериди может вернуться в киевский клуб, однако сам футболист отрицает возвращение в чемпионат Украины.