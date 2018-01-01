Динамо рассчитывает подписать форварда из Лиги 1 в зимнее трансферное окно

Киевский клуб заинтересован в услугах нападающего французского Нима.

Руководство киевского Динамо рассматривает кандидатуру форварда французского Нима Рашида Алиуи в качестве усиления.

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По информации Sport365, 26-летний марокканский футболист является приоритетной целью киевского клуба в зимнее трансферное окно. Отмечается, что Ниму будет выгодно продать Алиуи в январе, ведь его контракт истекает летом 2019 года, а новый он отказался заключать.

Алиуи стал игроком Нима в 2016 году и помог команде пробиться в Лигу 1 в минувшем сезоне. В нынешнем сезоне марокканец отыграл 11 матчей за команду в чемпионате Франции и забил 4 гола.

Ранее сообщалось, как киевское Динамо проведет подготовку ко второй половине сезона.