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Динамо рассчитывает подписать форварда из Лиги 1 в зимнее трансферное окно

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Киевский клуб заинтересован в услугах нападающего французского Нима.
Рашид Алиуи
Рашид Алиуи
dynamo.kiev.ua

Руководство киевского Динамо рассматривает кандидатуру форварда французского Нима Рашида Алиуи в качестве усиления.

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По информации Sport365, 26-летний марокканский футболист является приоритетной целью киевского клуба в зимнее трансферное окно. Отмечается, что Ниму будет выгодно продать Алиуи в январе, ведь его контракт истекает летом 2019 года, а новый он отказался заключать.

Алиуи стал игроком Нима в 2016 году и помог команде пробиться в Лигу 1 в минувшем сезоне. В нынешнем сезоне марокканец отыграл 11 матчей за команду в чемпионате Франции и забил 4 гола.

Ранее сообщалось, как киевское Динамо проведет подготовку ко второй половине сезона.

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Теги: Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, трансфер, Ним, Лига 1, чемпионат Франции по футболу
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