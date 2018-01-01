Легенда Динамо получит должность в ФФУ

Какой именно пост займет Игорь Беланов - пока не известно.

Легендарный нападающий киевского Динамо, обладатель Золотого мяча 1986 года Игорь Беланов получит должность в Федерации футбола Украины, сообщает Футбол 1.

На это намекнул президент ФФУ Андрей Павелко, однако он не уточнил, о какой работе идет речь.

Таким образом, все три украинских обладателя самой престижной футбольной индивидуальной награды будут заняты в структуре ФФУ.

Андрей Шевченко с 2016 года тренирует сборную Украины, а ранее стало известно, что Олега Блохина назначили сопредседателем Совета развития профессионального футбола.