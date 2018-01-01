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Защитник Мариуполя: Милевский играл корпусом вместе с локтями, он ужасный на поле

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Сергей Яворский вспомнил, насколько неприятно и сложно ему было играть против Артема Милевского.
Сергей Яворский
Сергей Яворский
ФК Мариуполь

Защитник Мариуполя Сергей Яворский поделился мнением о том, против кого ему было тяжело играть на поле, и особо выделил экс-игрока киевского Динамо Артема Милевского.

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“Много нападающих меня возили на поле. Я четыре или пять матчей играл против Шевченко, и в каждом из этих поединков форвард забивал. Не всегда из-под меня, но факт остается фактом.

Но сложнее всего было действовать против Милевского. Если выигрываешь борьбу, он падает и арбитры ставят фол. Артем не давал подобраться к мячу, работая корпусом вместе с локтями, кричал, ужасно противный на поле, – приводит слова Яворского Команда №1.

Ранее сообщалось, что бывший игрок Динамо Артем Милевский отправился в ОАЭ, где поужинал с сексуальной красоткой по имени Дарина. Также футболист встретился с еще одним экс-игроком Динамо Сергеем Ребровым.

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Теги: Мариуполь, Артем Милевский, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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Источник: zbirna.com

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