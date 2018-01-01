Защитник Мариуполя: Милевский играл корпусом вместе с локтями, он ужасный на поле
Защитник Мариуполя Сергей Яворский поделился мнением о том, против кого ему было тяжело играть на поле, и особо выделил экс-игрока киевского Динамо Артема Милевского.
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“Много нападающих меня возили на поле. Я четыре или пять матчей играл против Шевченко, и в каждом из этих поединков форвард забивал. Не всегда из-под меня, но факт остается фактом.
Но сложнее всего было действовать против Милевского. Если выигрываешь борьбу, он падает и арбитры ставят фол. Артем не давал подобраться к мячу, работая корпусом вместе с локтями, кричал, ужасно противный на поле, – приводит слова Яворского Команда №1.
Ранее сообщалось, что бывший игрок Динамо Артем Милевский отправился в ОАЭ, где поужинал с сексуальной красоткой по имени Дарина. Также футболист встретился с еще одним экс-игроком Динамо Сергеем Ребровым.
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