Тайсон активировал режим барбекю, приготовив огромную порцию новогоднего шашлыка
Лидер донецкого Шахтера воспользовался паузой в чемпионате Украины, чтобы провести время в родной Бразилии.
Полузащитник Шахтера Тайсон решил на время зимней паузы в чемпионате Украины отправиться в родную Бразилию.
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В преддверии Нового года футболист приготовил шашлык, о чем рассказал своим подписчикам в Instagram.
“Режим барбекю активирован“, – написал под публикацией Тайсон.
Отметим, что год назад футболист также опубликовал фото с мясом на шампурах. Вероятно, это традиционное новогоднее блюдо Тайсона.
Ранее Тайсон заявил, что Шахтеру будет сложно его отпустить, поэтому он вряд ли вернется играть в Бразилию.
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