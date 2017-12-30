Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тайсон активировал режим барбекю, приготовив огромную порцию новогоднего шашлыка

Комментариев: 0
Лидер донецкого Шахтера воспользовался паузой в чемпионате Украины, чтобы провести время в родной Бразилии.
Тайсон
Тайсон
Getty Images

Полузащитник Шахтера Тайсон решил на время зимней паузы в чемпионате Украины отправиться в родную Бразилию.

Читай также: Шахтер милым видео поздравил фанатов с новогодними праздниками

В преддверии Нового года футболист приготовил шашлык, о чем рассказал своим подписчикам в Instagram.

“Режим барбекю активирован“, – написал под публикацией Тайсон.

Отметим, что год назад футболист также опубликовал фото с мясом на шампурах. Вероятно, это традиционное новогоднее блюдо Тайсона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Férias é férias né!.. Churrasco 🍖

Публикация от Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7)

Ранее Тайсон заявил, что Шахтеру будет сложно его отпустить, поэтому он вряд ли вернется играть в Бразилию.

Поделись:
Теги: Тайсон, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, шашлык, Бразилия, отпуск, праздники, фото, Instagram
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь