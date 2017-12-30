Тайсон активировал режим барбекю, приготовив огромную порцию новогоднего шашлыка

Лидер донецкого Шахтера воспользовался паузой в чемпионате Украины, чтобы провести время в родной Бразилии.

Полузащитник Шахтера Тайсон решил на время зимней паузы в чемпионате Украины отправиться в родную Бразилию.

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В преддверии Нового года футболист приготовил шашлык, о чем рассказал своим подписчикам в Instagram.

“Режим барбекю активирован“, – написал под публикацией Тайсон.

Отметим, что год назад футболист также опубликовал фото с мясом на шампурах. Вероятно, это традиционное новогоднее блюдо Тайсона.

Ранее Тайсон заявил, что Шахтеру будет сложно его отпустить, поэтому он вряд ли вернется играть в Бразилию.