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Мораес вместе известными футболистами примет участие в благотворительном турнире

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Игрок Шахтера с пользой проводит отпуск в родной стране.
Жуниор Мораес
Жуниор Мораес
ФК Шахтер

Известный бразильский экс-футболист Роберто Карлос проводит благотворительный турнир в Рибейран-Прету (Бразилия) для помощи больным детям, сообщает Revide.

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Участие в турнире примет форвард донецкого Шахтера Жуниор Мораес вместе с такими известными бразильскими футболистами, как Кака, Элано и Фабио Аурелио. Также на турнир приглашены местные селебрити.

Деньги, которые будут выручены с турнира, направят в местную детскую больницу, специализирующуюся на онкологических заболеваниях.

Ранее сообщалось, что игрок Шахтера Жуниор Мораес провел время с игроком ПСЖ Неймаром.

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Теги: Жуниор Мораес, Шахтер, футбол, вне игры, Роберто Карлос, благотворительность
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