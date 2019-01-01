Матч отбора на Евро-2020 Украина — Португалия состоится в Киеве
ФФУ утвердила место проведение матча квалификации на Евро-2020.
Исполком ФФУ принял решение, что домашний матч отбора Евро-2020 против Португалии сборная Украины проведет в столице Украины на НСК Олимпийский.
Поединок Украина - Португалия состоится 14 октября 2019 года и начнется в 21:45 по киевскому времени, сообщает официальный сайт ФФУ.
Ранее стало известно, что Олега Блохина назначили главой Совета стратегического развития в ФФУ.
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