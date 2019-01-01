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Матч отбора на Евро-2020 Украина — Португалия состоится в Киеве

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ФФУ утвердила место проведение матча квалификации на Евро-2020.
НСК Олимпийский
НСК Олимпийский
nsc-olimpiyskiy.com.ua

Исполком ФФУ принял решение, что домашний матч отбора Евро-2020 против Португалии сборная Украины проведет в столице Украины на НСК Олимпийский.

Поединок Украина - Португалия состоится 14 октября 2019 года и начнется в 21:45 по киевскому времени, сообщает официальный сайт ФФУ.

Ранее стало известно, что Олега Блохина назначили главой Совета стратегического развития в ФФУ.

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Теги: футбол, ФФУ, Евро-2020
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Источник: ffu.ua

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