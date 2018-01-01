Блохина назначили главой Совета стратегического развития в ФФУ

Специалист считает, что его опыт и знания помогут украинскому футболу.

Исполком ФФУ утвердил Олега Блохина главой Совета стратегического развития профессионального футбола ФФУ.

“От руководителей ФФУ мне поступило предложение возглавить Совет стратегического развития вместе с президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко. После некоторых раздумий я ответил согласием.

Признаюсь, для меня это очень почетная, но в тоже время и очень ответственная должность. На мой взгляд, мои знания и опыт помогут украинскому футболу. Я вижу желание нынешнего руководства ФФУ реформировать украинский футбол и готов в этом помочь. Поэтому я благодарен членам исполкома ФФУ, которые проголосовали за мое назначение“, - прокомментировал свое назначение Олег Владимирович.

Ранее сообщалось, что Руслан Ротань возглавил молодежную сборную Украины.