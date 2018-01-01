Блохина назначили главой Совета стратегического развития в ФФУ
Исполком ФФУ утвердил Олега Блохина главой Совета стратегического развития профессионального футбола ФФУ.
“От руководителей ФФУ мне поступило предложение возглавить Совет стратегического развития вместе с президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко. После некоторых раздумий я ответил согласием.
Признаюсь, для меня это очень почетная, но в тоже время и очень ответственная должность. На мой взгляд, мои знания и опыт помогут украинскому футболу. Я вижу желание нынешнего руководства ФФУ реформировать украинский футбол и готов в этом помочь. Поэтому я благодарен членам исполкома ФФУ, которые проголосовали за мое назначение“, - прокомментировал свое назначение Олег Владимирович.
Ранее сообщалось, что Руслан Ротань возглавил молодежную сборную Украины.
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