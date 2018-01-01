Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Блохина назначили главой Совета стратегического развития в ФФУ

Комментариев: 0
Специалист считает, что его опыт и знания помогут украинскому футболу.
Олег Блохин
Олег Блохин
ФФУ

Исполком ФФУ утвердил Олега Блохина главой Совета стратегического развития профессионального футбола ФФУ.

“От руководителей ФФУ мне поступило предложение возглавить Совет стратегического развития вместе с президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко. После некоторых раздумий я ответил согласием.

Признаюсь, для меня это очень почетная, но в тоже время и очень ответственная должность. На мой взгляд, мои знания и опыт помогут украинскому футболу. Я вижу желание нынешнего руководства ФФУ реформировать украинский футбол и готов в этом помочь. Поэтому я благодарен членам исполкома ФФУ, которые проголосовали за мое назначение“, - прокомментировал свое назначение Олег Владимирович.

Ранее сообщалось, что Руслан Ротань возглавил молодежную сборную Украины.

Поделись:
Теги: футбол, Олег Блохин, ФФУ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ffu.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь