Шахтер милым видео поздравил фанатов с новогодними праздниками

"Горняки" пожелали болельщикам счастья и радости в 2019 году.

В преддверии Нового года Шахтер поздравил фанатов клуба с праздниками, опубликовав видео на официальном канале команды в YоuTube.

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В ролике "горняков" появились наставник команды Паулу Фонсека и его подопечные - Марлос, Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Жуниор Мораес, Сергей Кривцов, Виктор Коваленко и Михаил Мудрик.

Помимо футболистов фанатов также поздравили победительница конкурса Мисс Украина-2017 Полина Ткач и обладательница титула Мисс Украина Земля-2017 Диана Мироненко.

Напомним, во время съемок ролика Михаил Мудрик учил Мисс Украина-2017 набивать мяч.