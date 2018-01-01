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Шахтер милым видео поздравил фанатов с новогодними праздниками

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"Горняки" пожелали болельщикам счастья и радости в 2019 году.
Паулу Фонсека, Марлос и Тарас Степаненко
Паулу Фонсека, Марлос и Тарас Степаненко
ФК Шахтер

В преддверии Нового года Шахтер поздравил фанатов клуба с праздниками, опубликовав видео на официальном канале команды в YоuTube.

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В ролике "горняков" появились наставник команды Паулу Фонсека и его подопечные - Марлос, Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Жуниор Мораес, Сергей Кривцов, Виктор Коваленко и Михаил Мудрик.

Помимо футболистов фанатов также поздравили победительница конкурса Мисс Украина-2017 Полина Ткач и обладательница титула Мисс Украина Земля-2017 Диана Мироненко.

Напомним, во время съемок ролика Михаил Мудрик учил Мисс Украина-2017 набивать мяч.

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Теги: Паулу Фонсека, Тарас Степаненко, Жуниор Мораес, Марлос, Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Виктор Коваленко, Шахтер, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, видео, Новый год
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