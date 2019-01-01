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Шепелев: Свое будущее я связываю именно с Динамо

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Владимир Шепелев рассказал, почему продлил контракт с Динамо.
Владимир Шепелев
Владимир Шепелев
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Владимир Шепелев связывает свое будущее с киевским клубом, поэтому подписал новый пятилетний контракт.

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“Подписал новое соглашение с Динамо, чтобы не отвлекаться на посторонние вещи, слухи о моем возможном переходе в другие клубы, и концентрироваться только на футболе и Динамо. Свое будущее я связываю именно с этой командой, о других предложениях пока не думаю. Хочу с моим нынешним коллективом чего-то добиться и стать частью истории Динамо.

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Мне приятно слышать похвалу от Александра Хацкевича, как и любому футболисту, который читает про себя положительные отзывы. Это показатель того, что ты все делаешь как надо и двигаешься в правильном направлении. Но главное, чтобы тренер доверял и выпускал на поле“, - приводит слова Шепелева пресс-служба Динамо.

Ранее сообщалось, как киевское Динамо будет готовиться ко второй половине сезона.

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Теги: Владимир Шепелев, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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