Цыганков, которым интересуется Рома, посетил домашний матч римлян

Виктор Цыганков отправился в Рим на матч "волков".

В матче 18-го тура чемпионата Италии Рома на своем поле разгромила Сассуоло со счетом 3:1.

На трибунах Стадио Олимпико присутствовал полузащитник Динамо Виктор Цыганков, о чем футболист рассказал в Stories на своей страничке в Instagram.

Напомним, что по информации СМИ, в услугах футболиста заинтересованы несколько европейских клубов, среди которых и Рома.

Ранее сообщалось, что главный тренер Динамо Александр Хацкевич попросил Виктора Цыганкова остаться в команде до лета.

Отмечалось, что клаусула Цыганкова составляет 50 миллионов евро.