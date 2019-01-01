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Цыганков, которым интересуется Рома, посетил домашний матч римлян

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Виктор Цыганков отправился в Рим на матч "волков".
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
ФК Динамо Киев

В матче 18-го тура чемпионата Италии Рома на своем поле разгромила Сассуоло со счетом 3:1.

На трибунах Стадио Олимпико присутствовал полузащитник Динамо Виктор Цыганков, о чем футболист рассказал в Stories на своей страничке в Instagram.

Напомним, что по информации СМИ, в услугах футболиста заинтересованы несколько европейских клубов, среди которых и Рома.

Ранее сообщалось, что главный тренер Динамо Александр Хацкевич попросил Виктора Цыганкова остаться в команде до лета.

Отмечалось, что клаусула Цыганкова составляет 50 миллионов евро.

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Теги: Виктор Цыганков, Динамо Киев, Рома, слухи, футбол
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