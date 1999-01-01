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Динамо стало 12-м в сводной таблице Кубка/Лиги чемпионов, Шахтер занял 31-е место

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Киевляне трижды доходили до полуфинала турнира.
Игроки киевского Динамо
Игроки киевского Динамо
ФК Динамо Киев

УЕФА на официальном сайте опубликовал сводную таблицу Кубка чемпионов и Лиги чемпионов, начиная с 1955 года.

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Лучшим из украинских клубов стало киевское Динамо, которое расположилось на 12-м место. Клуб 35 раз участвовал в этих турнирах, трижды доходя до стадии полуфинала (в 1977, 1987 и 1999 годах).

Помимо Динамо в таблице присутствуют еще четыре украинских клуба - Шахтер, Днепр, Заря, Металлист и Таврия. На первой позиции находится самая титулованная команда соревнований – мадридский Реал.

Сводная таблица Кубка чемпионов / Лиги чемпионов (1955-2018):
1. Реал – 590 очков
2. Бавария – 461
3. Барселона – 427
4. Манчестер Юнайтед – 372
5. Ювентус – 335 
6. Милан – 314
7. Бенфика – 282
8. Порту – 273
9. Ливерпуль – 269
10. Аякс – 246
11. Арсенал – 245
12. Динамо – 245 
...
31. Шахтер – 127
172. Днепр – 14
279. Заря – 5
329. Металлист – 3
340. Таврия – 3

Ранее сообщалось, что игрок киевского Динамо Владислав Супряга возглавил рейтинг самых дорогих украинских форвардов по версии Transfermarkt.

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Теги: Динамо Киев, Шахтер Донецк, Заря Луганск, Металлист, Таврия, Днепр, Лига Чемпионов, футбол
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