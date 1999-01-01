Динамо стало 12-м в сводной таблице Кубка/Лиги чемпионов, Шахтер занял 31-е место

Киевляне трижды доходили до полуфинала турнира.

УЕФА на официальном сайте опубликовал сводную таблицу Кубка чемпионов и Лиги чемпионов, начиная с 1955 года.

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Лучшим из украинских клубов стало киевское Динамо, которое расположилось на 12-м место. Клуб 35 раз участвовал в этих турнирах, трижды доходя до стадии полуфинала (в 1977, 1987 и 1999 годах).

Помимо Динамо в таблице присутствуют еще четыре украинских клуба - Шахтер, Днепр, Заря, Металлист и Таврия. На первой позиции находится самая титулованная команда соревнований – мадридский Реал.

Сводная таблица Кубка чемпионов / Лиги чемпионов (1955-2018):

1. Реал – 590 очков

2. Бавария – 461

3. Барселона – 427

4. Манчестер Юнайтед – 372

5. Ювентус – 335

6. Милан – 314

7. Бенфика – 282

8. Порту – 273

9. Ливерпуль – 269

10. Аякс – 246

11. Арсенал – 245

12. Динамо – 245

...

31. Шахтер – 127

172. Днепр – 14

279. Заря – 5

329. Металлист – 3

340. Таврия – 3

Ранее сообщалось, что игрок киевского Динамо Владислав Супряга возглавил рейтинг самых дорогих украинских форвардов по версии Transfermarkt.