Динамо стало 12-м в сводной таблице Кубка/Лиги чемпионов, Шахтер занял 31-е место
УЕФА на официальном сайте опубликовал сводную таблицу Кубка чемпионов и Лиги чемпионов, начиная с 1955 года.
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Лучшим из украинских клубов стало киевское Динамо, которое расположилось на 12-м место. Клуб 35 раз участвовал в этих турнирах, трижды доходя до стадии полуфинала (в 1977, 1987 и 1999 годах).
Помимо Динамо в таблице присутствуют еще четыре украинских клуба - Шахтер, Днепр, Заря, Металлист и Таврия. На первой позиции находится самая титулованная команда соревнований – мадридский Реал.
Сводная таблица Кубка чемпионов / Лиги чемпионов (1955-2018):
1. Реал – 590 очков
2. Бавария – 461
3. Барселона – 427
4. Манчестер Юнайтед – 372
5. Ювентус – 335
6. Милан – 314
7. Бенфика – 282
8. Порту – 273
9. Ливерпуль – 269
10. Аякс – 246
11. Арсенал – 245
12. Динамо – 245
...
31. Шахтер – 127
172. Днепр – 14
279. Заря – 5
329. Металлист – 3
340. Таврия – 3
Ранее сообщалось, что игрок киевского Динамо Владислав Супряга возглавил рейтинг самых дорогих украинских форвардов по версии Transfermarkt.
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