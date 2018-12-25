Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Цыганык: Клаусула Цыганкова составляет 50 миллионов

Комментариев: 1
Журналист утверждает, что футболист не думает об уходе из Динамо.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
ФК Динамо

Украинский журналист Игорь Цыганык в эфире своего шоу “Цыганык-Live” рассказал о размере отступных в новом контракте Виктора Цыганкова, а также его мыслях о будущем в Динамо.

“Насколько мне известно, его клаусула по новому контракту с «Динамо» составляет 50 млн евро.

Если им будет интересоваться топ-клуб из топ-5 чемпионатов, и предложение будет приемлемым для Виктора, то «Динамо» может пойти на уступки. Но насколько я понимаю, сам Цыганков хочет что-то выиграть с киевлянами и хочет стать в истории клуба яркой фигурой.

Я общался с Виктором и, насколько я понял, все его мысли о «Динамо». Он понимает, что им интересуются другие клубы, но на данном этапе он говорит только киевском клубе. Разговоров о том, что он может куда-то перейти, я от него не слышал”,- заявил Цыганык.

Также он сообщил о намерениях Исмаили получить украинское гражданство.

Ранее сообщалось, что Виктором Цыганковым интересуются Боруссия и Рома.

Поделись:
Теги: футбол, Украина, Динамо Киев, Виктор Цыганков
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
muzlik81    25.12.2018, 20:59
Оценка:  0
muzlik81
)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь