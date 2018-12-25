Цыганык: Клаусула Цыганкова составляет 50 миллионов

Журналист утверждает, что футболист не думает об уходе из Динамо.

Украинский журналист Игорь Цыганык в эфире своего шоу “Цыганык-Live” рассказал о размере отступных в новом контракте Виктора Цыганкова, а также его мыслях о будущем в Динамо.

“Насколько мне известно, его клаусула по новому контракту с «Динамо» составляет 50 млн евро.

Если им будет интересоваться топ-клуб из топ-5 чемпионатов, и предложение будет приемлемым для Виктора, то «Динамо» может пойти на уступки. Но насколько я понимаю, сам Цыганков хочет что-то выиграть с киевлянами и хочет стать в истории клуба яркой фигурой.

Я общался с Виктором и, насколько я понял, все его мысли о «Динамо». Он понимает, что им интересуются другие клубы, но на данном этапе он говорит только киевском клубе. Разговоров о том, что он может куда-то перейти, я от него не слышал”,- заявил Цыганык.

Также он сообщил о намерениях Исмаили получить украинское гражданство.

Ранее сообщалось, что Виктором Цыганковым интересуются Боруссия и Рома.