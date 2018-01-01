Исмаили может принять украинское гражданство

Защитнику Шахтера надоело ждать своего шанса в сборной Бразилии.

Защитник донецкого Шахтера Исмаили может последовать примеру Марлоса и принять украинское гражданство, дабы играть за нашу сборную.

“Вполне возможно, что уже в ближайшее время Исмаили примет украинское гражданство. Близкие к нему люди говорят, что он всерьез рассматривает эту возможность.

Он очень надеялся получить вызов в сборную Бразилии, но получив его, не был заигран за сборную.

Поэтому источники утверждают, что Исмаили готов принять украинское гражданство и конкурировать за попадание в сборную Украины. Пример Марлоса вдохновил его”,- заявил Виктор Цыганык.

В марте текущего года Исмаили был вызван в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Россией и Германией, но на поле так и не появился.