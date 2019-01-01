Хачереди заявил, что не намерен возвращаться в Украину

Украинец не желает переходить в Динамо или Шахтер.

Защитник ПАОКа и сборной Украины Евгений Хачериди заявил, что не ведет переговоры с украинскими клубами.

“То, что пишут обо мне и Динамо или Шахтере – непрадва.

Если бы поступило хорошее предложение, то без проблем поменял бы команду. В Украину я, наверное, не вернусь.

Перейти в Шахтер было бы неправильно. А Динамо после той ситуации... Не хочу ничего говорить, но в этих командах меня не будет.

В Россию, думаю, тоже не поеду, хотя для меня политика политикой, а футбол футболом”,- приводит слова Евгения Цыганык-Live.

Ранее появлялась информация о том, что Хачериди прибыл в Украину для подписания контракта с Шахтером. Также сообщалось, что защитник может вернуться в Динамо.