Гендиректор Зари рассказал, что брат Погба хотел играть в луганском клубе

Сергей Рафаилов рассказал о том, как брат Поля Погба хотел попасть в Зарю.

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов заявил, что брат звездного полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба Флорентин хотел перебраться в луганский клуб.

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“Не мы интересовались братом Погба, а он нами. Через агентов пытался приехать выступать за Зарю. Такая информация исходила от его агентов“, - приводит слова Рафаилова пресс-служба Зари.

Отметим, что луганский клуб на данный момент находится на 4-й строчке в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 28 очков после 18-ти туров.

Ранее сообщалось, что по мнению гендиректора Зари Сергея Рафаилова, в Европе наши клубы никому на фиг не нужны.