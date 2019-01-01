Супряга возглавил рейтинг самых дорогих украинских форвардов по версии Transfermarkt

Еще один игрок Динамо расположился на третьем месте.

Популярный портал Transfermarkt провел очередное обновление трансферных цен футболистов, выступающих в европейских лигах.

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По новым данным, самым дорогим украинским форвардом стал игрок киевского Динамо Владислав Супряга, трансферная стоимость которого выросла с 300 тысяч евро до 4,5 миллионов евро. В текущем сезоне 18-летний украинец провел 10 матчей за “бело-синих“, в которых сделал 1 ассист.

На втором месте оказался форвард Гента Роман Яремчук (3,5 миллиона евро), а на третьем расположился еще один игрок Динамо - Артем Беседин (2 миллиона евро).

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Также в десятку самых дорогих украинских нападающих попали Александр Гладкий (Ризеспор), Артем Кравец (Кайсериспор), Борис Тащи (Дуйсбург), стоимость которых составляет 1 миллион евро, Филипп Будковский (Сошо, 900 тысяч евро) Роман Зозуля (Альбасете), Адеринсола Эсеола (Кайрат) и Андрей Борячук (Мариуполь), которых оценили в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко является самым дорогим украинским футболистом, выступающим в топ-5 европейских лиг по версии Transfermarkt.