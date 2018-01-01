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Хачериди вновь может стать игроком киевского Динамо

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Евгений Хачериди прибыл в Киев.
Евгений Хачериди
Евгений Хачериди
paokfc.gr

Бывший защитник киевского Динамо и сборной Украины Евгений Хачериди, который сейчас защищает цвета греческого ПАОКа, может вернуться в состав украинского клуба.

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По информации издания Fueled with sports, футболист в понедельник, 24-го декабря, прибыл в Киев, где должен согласовать условия своего перехода в Динамо. Отметим, что в текущем сезоне Хачериди отыграл 11 матчей, а его зарплата в Греции является одной из самых высоких в команде.

Сообщается, что именно высокий оклад футболиста называют возможной причиной его ухода из ПАОКа.

Стоит сказать, что даже если Хачериди вернется в Динамо, то он не сможет помочь команде в матче 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса, ведь он уже выступал в этом турнире за ПАОК.

Ранее Евгений Хачериди рассказал об отношениях с наставником Динамо Александром Хацкевичем.

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Теги: Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, трансфер, Евгений Хачериди, ПАОК, чемпионат Греции по футболу, футбол
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