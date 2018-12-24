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Шевченко в шапке Деда Мороза поздравил фанатов с Рождеством, плавая в море

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Главный тренер сборной Украины проводит отпуск в кругу семьи.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
instagram.com/andriyshevchenko/

Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко с пользой проводит отпуск в обществе своей семьи.

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Специалист отправился отдыхать на острова в Карибском море, где планирует встретить как минимум католическое Рождество. В преддверии праздников Шевченко сделал праздничное фото с детьми, а также, находясь в воде, записал поздравление для своих поклонников, которое опубликовал на страничке в Instagram.

“Привет моим друзьям со всего мира! С Рождеством вас и счастливого Нового года! Желаю вам всего самого лучшего“, - сказал Шевченко.

Ранее наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал группу отбора на Евро-2020.

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Теги: Андрей Шевченко, сборная Украины по футболу, футбол, вне игры, фото, видео, Instagram
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ПетяБутылкаОткр  (аноним)  24.12.2018, 15:40
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