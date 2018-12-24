Шевченко в шапке Деда Мороза поздравил фанатов с Рождеством, плавая в море
Главный тренер сборной Украины проводит отпуск в кругу семьи.
Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко с пользой проводит отпуск в обществе своей семьи.
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Специалист отправился отдыхать на острова в Карибском море, где планирует встретить как минимум католическое Рождество. В преддверии праздников Шевченко сделал праздничное фото с детьми, а также, находясь в воде, записал поздравление для своих поклонников, которое опубликовал на страничке в Instagram.
“Привет моим друзьям со всего мира! С Рождеством вас и счастливого Нового года! Желаю вам всего самого лучшего“, - сказал Шевченко.
Ранее наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал группу отбора на Евро-2020.
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