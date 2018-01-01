Экс-жена Алиева написала грубые комментарии в соцсетях, обвинив футболиста в пьянстве

Татьяне Алиевой не понравилось, что бывший муж выставил фотографию с детьми.

Экс-игрок киевского Динамо Александр Алиев на своей страничке в Instagram опубликовал фотографию своих детей.

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Это вызвало бурную реакцию со стороны бывшей супруги футболиста Татьяны Алиевой, которая раскритиковала футболиста, обвинила в манипуляциях и пьянстве. Два из трех комментариев Татьяны были удалены, однако в сети уже разошелся скриншот ее сообщений.

Ранее бывшая жена умершего полузащитника Динамо Валентина Белькевича Анна Седокова обвинила во лжи главного тренера киевлян Александра Хацкевича.