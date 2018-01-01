Дуэлунд: В Динамо рассчитывают, что я присоединюсь к команде в конце января

Футболист рассказал о сроках возвращения к тренировкам.

Полузащитник киевского Динамо Миккель Дуэлунд рассказал о том, когда сможет вернуться в строй после травмы.

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“Уверен, что смогу восстановиться к чемпионату Европы-2019. Врачи сказали мне, что на восстановление потребуется два-три месяца. В Динамо ждут, что я присоединюсь к команде на втором сборе в Испании в конце января”,- приводит слова Дуэлунда bold.dk.

Напомним, что датчанин сломал лодыжку в последнем матче Динамо против Яблонца и уже перенес операцию.

Ранее сообщалось, как Динамо проведет подготовку к весенней части сезона.