Партизан отказал Динамо в трансфере Гомеша

Руководство сербского клуба не желает продавать своего форварда.

Сербский Партизан отказался отпускать своего нападающего Рикарду Гомеша в киевское Динамо, сообщает Informer.

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Кроме Динамо, на игрока претендовали еще шесть клубов, но все предложения были отклонены руководством Партизана, так как что в команде не желают расставаться с 27-летним футболистом сборной Кабо-Верде.



Подписать игрока пытались команды из Бельгии, Франции, ОАЭ и Китая.

В Партизане ожидают, что цена на Гомеша будет расти, в результате чего в будущем его можно будет продать дороже.

В этом сезоне Гомеш 14 мячей в 29 матчах во всех турнирах.