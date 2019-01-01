ФФУ выпустила календарь с игроками сборной Украины на 2019 год
Его можно приобрести за 100 гривен.
Федерация футбола Украины представила календарь на новый 2019 год с игроками сборной Украины.
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На нем изображены такие футболисты: Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Александр Караваев, Ярослав Ракицкий, Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский, Роман Яремчук, Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, Марлос и Александр Зинченко.
Стоимость календаря - 100 гривен.
Полная версия правил