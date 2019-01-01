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ФФУ выпустила календарь с игроками сборной Украины на 2019 год

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Его можно приобрести за 100 гривен.
Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу
dynamo.kiev.ua

Федерация футбола Украины представила календарь на новый 2019 год с игроками сборной Украины.

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На нем изображены такие футболисты: Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Александр Караваев, Ярослав Ракицкий, Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский, Роман Яремчук, Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, Марлос и Александр Зинченко.

Стоимость календаря - 100 гривен.

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Теги: футбол, ФФУ, сборная Украины по футболу
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Источник: ФФУ

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