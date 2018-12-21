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Неймар похвастался совместным фото с игроками Шахтера

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Неймар побывал на базе Сантоса, где встретился с другими воспитанниками клуба.
Неймар похвастался совместным фото с игроками Шахтера

В бразильском Сантосе, похоже, состоялась встреча выпускников футбольной академии конца 2010-х. Совместную фотографию с другими выпускниками академии в соцсетях опубликовал форвард ПСЖ Неймар.

Помимо Неймара на фото два игрока донецкого Шахтера Жуниор Мораес и Алан Патрик, а также игрок Севильи Гансо и Сержиньо из Мацумото Ямага. Все футболисты, которые на фото, воспитывались в академии Сантоса и вместе играли с 2005 по 2009 года.

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Теги: Неймар, Жуниор Мораес
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