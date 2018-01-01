Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Президент УПЛ: Мы не готовы к расширению чемпионата до 16 команд

Комментариев: 0
Томас Гримм согласен с решением сохранить действующую модель УПЛ с 12 командами.
Томас Гримм
Томас Гримм
news.ch

Президент украинской Премьер-лиги Томас Гримм прокомментировал решение не расширять чемпионат Украины до 16 команд.

"Можно поздравить участников собрания с тем, что они наконец приняли решение о количестве команд в УПЛ. Я согласен с тем, что сейчас не лучшее время расширять лигу. Конечно, мы стремимся прийти к формату с шестнадцатью командами, но не на данный момент мы к этому не готовы.

Сначала надо решить финансовые вопросы, а также вопросы инфраструктуры, спортивной конкуренции. Ведь мы должны заботиться об уровне чемпионата, об интересе матчей для зрителей, о командах, которые будут представлять Украину в еврокубках", - цитирует швейцарца Футбол 1/2.

Поделись:
Теги: футбол, УПЛ, Томас Гримм
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Футбол 1

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь