Президент УПЛ: Мы не готовы к расширению чемпионата до 16 команд

Томас Гримм согласен с решением сохранить действующую модель УПЛ с 12 командами.

Президент украинской Премьер-лиги Томас Гримм прокомментировал решение не расширять чемпионат Украины до 16 команд.

"Можно поздравить участников собрания с тем, что они наконец приняли решение о количестве команд в УПЛ. Я согласен с тем, что сейчас не лучшее время расширять лигу. Конечно, мы стремимся прийти к формату с шестнадцатью командами, но не на данный момент мы к этому не готовы.

Сначала надо решить финансовые вопросы, а также вопросы инфраструктуры, спортивной конкуренции. Ведь мы должны заботиться об уровне чемпионата, об интересе матчей для зрителей, о командах, которые будут представлять Украину в еврокубках", - цитирует швейцарца Футбол 1/2.