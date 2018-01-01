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Официально: Собрание клубов УПЛ сохранило формат с 12 командами

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Кворум УПЛ принял решение оставить прежнее число участников в следующем сезоне чемпионата.
Собрание клубов УПЛ
Собрание клубов УПЛ
upl.ua

Представители клубов украинской Премьер-лиги собрались 20 декабря, чтобы обсудить ряд вопросов касательно количества участников чемпионата Украины в следующем сезоне, сообщает официальный сайт турнира.

После дискуссии по финансовому, турнирному, инфраструктурному и коммерческому критериям, большинство клубов УПЛ выступило за сохранение текущего формата соревнований на следующий сезон с 12 клубами.

8 клубов из 11 проголосовали за текущий формат. Представитель луганской Зари отсутствовал на собрании.

Напомним, голосование должно было состояться еще 6 декабря, но тогда клубы сорвали собрание команд.

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Теги: футбол, УПЛ
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Источник: upl.ua

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