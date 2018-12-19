Юный игрок Шахтера учил первую красавицу Украины набивать мяч

Мисс Украина получила урок по набиванию мяча от Михаила Мудрика.

Мисс Украина-2017 Полина Ткач приняла участие в съемках новогоднего ролика донецкого Шахтера.

Смотри также: Фото сексуальной красотки, которая проводит время с Милевским

В одном из эпизодов ролика девушке нужно было набивать ногой мяч, и обучить ее этому вызвался юный полузащитник “горняков“ Михаил Мудрик. Пресс-служба Шахтера опубликовала видео этого процесса.

Ранее сообщалось, как Шахтер планирует провести подготовку к весенней части сезона.