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Юный игрок Шахтера учил первую красавицу Украины набивать мяч

Комментариев: 3
Мисс Украина получила урок по набиванию мяча от Михаила Мудрика.
Мисс Украина - Полина Ткач
Мисс Украина - Полина Ткач
instagram.com/polina.tkach/

Мисс Украина-2017 Полина Ткач приняла участие в съемках новогоднего ролика донецкого Шахтера.

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В одном из эпизодов ролика девушке нужно было набивать ногой мяч, и обучить ее этому вызвался юный полузащитник “горняков“ Михаил Мудрик. Пресс-служба Шахтера опубликовала видео этого процесса.

Ранее сообщалось, как Шахтер планирует провести подготовку к весенней части сезона.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, Мисс Украина, Полина Ткач, видео
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  20.12.2018, 14:59
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гость
14:54,все - это не твоя завафленая мамашка-шлюха,которая сосет дальнобоям за полтора,грн,папаша-пидoр и ты мусорок дырявый...мягко говоря
trgvm1    20.12.2018, 14:54
Оценка:  0
trgvm1
да как попу не рвут а кротов все презирают в стране мягко говоря
Sanikk    20.12.2018, 14:19
Оценка:  0
Sanikk
Если бы их закрыли на несколько часов вместе, все сразу бы получилось..
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