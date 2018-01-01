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Шахтер сообщил о подготовке к весенней части сезона

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"Горняков" ожидают два сбора в Турции.
Игроки Шахтера на тренировке
Игроки Шахтера на тренировке
ФК Шахтер

Донецский Шахтер в зимнее межсезонье проведет подготовительные сборы в турецком городе Белеке.

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Как сообщает пресс-служба “горняков“, подготовка ко второй половине сезона будет разделена на две части. Первый этап пройдет с 20 по 26 января, а второй - с 29 января по 7 февраля. За это время Шахтер сыграет 7 контрольных матчей - 2 на первом сборе и 5 - на втором.

Отметим, что вторую половину сезона Шахтер начнет матчем 1/16 финала Лиги Европы против немецкого Айнтрахта, который состоится 14 февраля. Вашему вниманию также представление соперника “горняков“.

Ранее киевское Динамо огласило свои планы на зимнее межсезонье.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, межсезонье, сборы, подготовительные сборы
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