Гендиректор Динамо рассказал, что Хацкевич попросил Цыганкова остаться в клубе до лета
Генеральный директор Динамо Реваз Чохонелидзе рассказал, что главный тренер команды Александр Хацкевич не хочет отпускать Виктора Цыганкова этой зимой.
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“Переход Цыганкова в Рому? Я был в Ньоне на жеребьевке Лиги Европы, встретился там с представителями Ромы Темпестилли и Тотти, но они об этом вообще ничего не говорили. От Мончи, спортивного директора римлян, я тоже ничего такого не слышал.
Покинет ли Цыганков команду в январе? Хацкевич мне сказал, что полагается на Виктора, и он попросил его остаться в команде хотя бы до июня“, - приводит слова Чохонелидзе Teleradiostereo.
Отметим, что в текущем сезоне Цыганков провел 28 матчей за Динамо, забив 11 голов и сделав 8 ассистов.
Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо Виктор Цыганков вошел в сборную группового этапа Лиги Европы по версии Whoscored.
Отмечалось, что Цыганков стал лучшим игроком УПЛ в декабре.
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