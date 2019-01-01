Гендиректор Динамо рассказал, что Хацкевич попросил Цыганкова остаться в клубе до лета

Наставник киевского клуба не хочет отпускать Виктора Цыганкова этой зимой.

Генеральный директор Динамо Реваз Чохонелидзе рассказал, что главный тренер команды Александр Хацкевич не хочет отпускать Виктора Цыганкова этой зимой.

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“Переход Цыганкова в Рому? Я был в Ньоне на жеребьевке Лиги Европы, встретился там с представителями Ромы Темпестилли и Тотти, но они об этом вообще ничего не говорили. От Мончи, спортивного директора римлян, я тоже ничего такого не слышал.

Покинет ли Цыганков команду в январе? Хацкевич мне сказал, что полагается на Виктора, и он попросил его остаться в команде хотя бы до июня“, - приводит слова Чохонелидзе Teleradiostereo.

Отметим, что в текущем сезоне Цыганков провел 28 матчей за Динамо, забив 11 голов и сделав 8 ассистов.

Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо Виктор Цыганков вошел в сборную группового этапа Лиги Европы по версии Whoscored.

Отмечалось, что Цыганков стал лучшим игроком УПЛ в декабре.