Стало известно, как Динамо проведет подготовку ко второй половине сезона
Динамо объявило план своей подготовки к весенней части футбольного сезона.
Как сообщает пресс-служба клуба, команда будет в отпуске до 11 января, после чего игроки приедут на базу клуба, чтобы начать подготовку к матчам.
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"Бело-синие" проведут 2 подготовительных сбора: первый – с 13-го по 26 января, а второй – с 30 января по 13 февраля. Оба сбора пройдут в испанской Марбелье. Также, по планам тренерского штаба, Динамо проведет 9 контрольных поединков. Соперники пока не называются.
Отметим, что вторая часть сезона начнется для Динамо поединками в 1/16 финала Лиге Европы против Олимпиакоса.
Вашему вниманию также представление соперника киевского клуба в еврокубковом турнире.
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