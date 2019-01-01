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Стало известно, как Динамо проведет подготовку ко второй половине сезона

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Киевский клуб проведет 2 сбора и 9 контрольных матчей.
Динамо проведет сборы в Испании
Динамо проведет сборы в Испании
ФК Динамо Киев

Динамо объявило план своей подготовки к весенней части футбольного сезона.

Как сообщает пресс-служба клуба, команда будет в отпуске до 11 января, после чего игроки приедут на базу клуба, чтобы начать подготовку к матчам.

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"Бело-синие" проведут 2 подготовительных сбора: первый – с 13-го по 26 января, а второй – с 30 января по 13 февраля. Оба сбора пройдут в испанской Марбелье. Также, по планам тренерского штаба, Динамо проведет 9 контрольных поединков. Соперники пока не называются.

Отметим, что вторая часть сезона начнется для Динамо поединками в 1/16 финала Лиге Европы против Олимпиакоса. 

Вашему вниманию также представление соперника киевского клуба в еврокубковом турнире.

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Теги: Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, межсезонье, сборы, подготовительные сборы
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