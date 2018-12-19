Жена Морозюка откровенным фото поздравила поклонников с днем Святого Николая

Ирина Морозюк вместе с мужем отправилась отдыхать на Мальдивы.

Ирина Морозюк, супруга игрока киевского Динамо Николая Морозюка, поздравила своих подписчиков в Instagram с днем Святого Николая.

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“Доброе утро, Украина. Всех С праздником Святого Николая. Желаю всем моим друзьям и подписчикам счастья, любви, благополучия. Желаю вам всегда быть подписанными на меня и всегда лайкать мне фотки. Аминь!“, - написала Ирина, прикрепив откровенное фото в купальнике.

Отметим, что супруги Морозюк находятся в отпуске на Мальдивах.

Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк показала новый вид тверка вниз головой.