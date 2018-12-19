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Жена Морозюка откровенным фото поздравила поклонников с днем Святого Николая

Комментариев: 3
Ирина Морозюк вместе с мужем отправилась отдыхать на Мальдивы.
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк
instagram.com/irina_moroziuk/

Ирина Морозюк, супруга игрока киевского Динамо Николая Морозюка, поздравила своих подписчиков в Instagram с днем Святого Николая.

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“Доброе утро, Украина. Всех С праздником Святого Николая. Желаю всем моим друзьям и подписчикам счастья, любви, благополучия. Желаю вам всегда быть подписанными на меня и всегда лайкать мне фотки. Аминь!“, - написала Ирина, прикрепив откровенное фото в купальнике.

Отметим, что супруги Морозюк находятся в отпуске на Мальдивах.

Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк показала новый вид тверка вниз головой.

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Теги: Ирина Морозюк, Николай Морозюк, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, фото, жена, отдых, Мальдивы, день Святого Николая
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  19.12.2018, 16:48
Оценка:  +3
гость
чудовище. лоханулся коля
гость  (аноним)  19.12.2018, 16:47
Оценка:  +3
гость
Они их на панели находят?
VinsBad    19.12.2018, 16:17
Оценка:  +4
VinsBad
какое ж она страшко!..
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