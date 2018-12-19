Цыганков стал лучшим игроком УПЛ в декабре

За игрока Динамо проголосовали 48% респондентов.

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков был признан лучшим игроком декабря в чемпионате Украины.

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Как сообщает официальный сайт УПЛ, 48% респондентов проголосовали за игрока киевского клуба. На втором месте оказался форвард Шахтера Жуниор Мораес (43%).

Отметим, что в декабре Цыганков сыграл в двух матчах чемпионата Украины, в которых забил четыре гола.

Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо Виктор Цыганков попал в сборную группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored.