Цыганков стал лучшим игроком УПЛ в декабре
За игрока Динамо проголосовали 48% респондентов.
Полузащитник Динамо Виктор Цыганков был признан лучшим игроком декабря в чемпионате Украины.
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Как сообщает официальный сайт УПЛ, 48% респондентов проголосовали за игрока киевского клуба. На втором месте оказался форвард Шахтера Жуниор Мораес (43%).
Отметим, что в декабре Цыганков сыграл в двух матчах чемпионата Украины, в которых забил четыре гола.
Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо Виктор Цыганков попал в сборную группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored.
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