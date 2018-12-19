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Цыганков стал лучшим игроком УПЛ в декабре

Комментариев: 1
За игрока Динамо проголосовали 48% респондентов.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков был признан лучшим игроком декабря в чемпионате Украины.

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Как сообщает официальный сайт УПЛ, 48% респондентов проголосовали за игрока киевского клуба. На втором месте оказался форвард Шахтера Жуниор Мораес (43%).

Отметим, что в декабре Цыганков сыграл в двух матчах чемпионата Украины, в которых забил четыре гола.

Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо Виктор Цыганков попал в сборную группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored.

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Теги: Виктор Цыганков, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, лучший игрок
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
NYKITA    19.12.2018, 15:50
Оценка:  0
NYKITA
Продавать надо его - пока есть интерес. Игрок он не стабильный.
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