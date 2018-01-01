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Полузащитнику киевского Динамо сделали операцию

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Хавбеку понадобится около 2-3 месяцев на восстановление.
Миккель Дуэлунд
Миккель Дуэлунд
instagram.com/duelund_99/

Полузащитнику киевского Динамо Миккелю Дуэлунду сделали операцию на травмированной лодыжке.

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Футболист в Stories на своей страничке в Instagram поделился фотографией после операции. У Дуэлунда перелом латеральной лодыжки, нижней трети малоберцовой кости. На восстановление Дуэлунду понадобится 2-3 месяца.

Датчанин получил травму в матче Лиги Европы против Яблонца, который Динамо проиграло со счетом 1:0. Смотрите также видео гола и обзор матча Динамо - Яблонец.

Напомним, Миккеля Дуэлунда увезли со стадиона прямо в больницу.

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Теги: Миккель Дуэлунд, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, Лига Европы, травма, операция, фото
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