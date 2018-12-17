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Тайсон: Шахтеру очень сложно отпустить меня

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Тайсон заявил, что его возвращение в Бразилию невозможно из-за позиции Шахтера.
Тайсон
Тайсон
ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тайсон посетил Бразилию, где во время общения с журналистами признался, что Шахтер не готов отпустить его из команды.

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“Ежегодно, приезжая в Бразилию, все начинают говорить о моем возвращении. Иногда создается впечатление, что я сам виноват в том, что это не происходит. Но дело в том, что моему клубу очень сложно отпустить меня“, - приводит слова Тайсона esporte.uol.com.br.

Отметим, что в Бразилии Тайсон принял участие в благотворительном матче, в котором забил гол.

Контракт 30-летнего бразильца с донецким клубом рассчитан до июля 2021 года. В текущем сезоне Тайсон отыграл за Шахтер 15 матчей в УПЛ, отметившись двумя голами и восемью ассистами.

Напомним, уже сегодня донецкий Шахтер узнает своего соперника в Лиге Европы. Жеребьевка 1/16 финала состоится в 14:00, а на нашем сайте пройдет онлайн трансляция этого события.

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Теги: Тайсон, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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Комментариев (1)
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Sirko_1111    17.12.2018, 12:31
Оценка:  +1
Sirko_1111
Да и зарплата твоя 3 ляма в Шахтёре не позволяет тебе уехать. В Бразилии больше 1 ляма платили единицам.
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