Цыганков попал в сборную группового этапа ЛЕ по версии WhoScored

Украинец получил среднюю оценку 7.68.

Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков попал в сборную группового этапа Лиги Европы по версии авторитетного аналитического портала WhoScored.

Украинец сыграл в Лиге Европы 5 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Благодаря своим действиям Цыганков получил среднюю оценку 7.68.

Вторым по уровню оценки в Динамо по итогам группового этапа стал Виталий Миколенко 7.55, третьим – Тамаш Кадар (7.14).

Напомним, по итогам группового этапа Лиги Европы Динамо заняло первое место в группе K, набрав в 6 матчах 11 очков.

В своем крайнем матче в рамках Лиги Европы киевляне дома проиграли чешскому Яблонцу со счетом 0:1.