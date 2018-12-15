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Игроки Динамо с алкоголем в ночном клубе отпраздновали конец года

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Вербич перебрал с алкоголем, а Миколенко блестнул вокальными данными.
Игроки Динамо с алкоголем в ночном клубе отпраздновали конец года

Футболисты киевского Динамо после поражения от Яблонца в последнем матче группового этапа Лиги Европы отправились в ночной клуб.

В Сети появилось видео, как игроки столичного клуба весело гуляют в ночном клубе. В кадр попали Беньямин Вербич, Томаш Кендзера, Тамаш Кадар, Николай Морозюк, Виталий Буяльский, Георгий Бущан и Виталий Миколенко.

В ночном клубе некоторые футболисты были в компании девушек и пели русские песни. Заметно, что не обошлось и без алкоголя, что особенно заметно по Вербичу, который еле-еле говорил, а Виталий Миколенко даже блестнул вокальными данными под песню "Районы, кварталы…".

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Теги: Динамо Киев, чемпионат Украины
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Комментариев (1)
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Мухоморище    15.12.2018, 10:26
Оценка:  +1
Мухоморище
Х...ли,великие взяли все трофеи,какие можно))))Разгонять нужно всю эту свору вместе с хозяином и тренерАми.Убили великий клуб.
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