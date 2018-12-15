Игроки Динамо с алкоголем в ночном клубе отпраздновали конец года

Вербич перебрал с алкоголем, а Миколенко блестнул вокальными данными.

Футболисты киевского Динамо после поражения от Яблонца в последнем матче группового этапа Лиги Европы отправились в ночной клуб.

В Сети появилось видео, как игроки столичного клуба весело гуляют в ночном клубе. В кадр попали Беньямин Вербич, Томаш Кендзера, Тамаш Кадар, Николай Морозюк, Виталий Буяльский, Георгий Бущан и Виталий Миколенко.

В ночном клубе некоторые футболисты были в компании девушек и пели русские песни. Заметно, что не обошлось и без алкоголя, что особенно заметно по Вербичу, который еле-еле говорил, а Виталий Миколенко даже блестнул вокальными данными под песню "Районы, кварталы…".