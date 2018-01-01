Ротань презентовал собственную автобиографию

Стоимость книги - 470 гривен.

Бывший полузащитник и капитан Днепра Руслан Ротань представил общественности свою автобиографию. Об этом сообщает Информатор.

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На презентации книги выступил сам Ротань, а также редактор книги Максим Андрущенко. В автобиаграфии Руслан рассказывает о своей семье, карьере и личной жизни.

Также во время презентации, которая проходила в здании Днепропетровской областной администрации, был проведен аукцион, на котором за 20 тысяч гривен был продан первый план-черновик книги. Деньги передали на лечение больному ребенку.

Отметим, что автобиографию Ротаня можно приобрести за 470 гривен.

Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной Англии выпустил веселую автобиографию с футбольными анекдотами.