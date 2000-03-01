Динамо попало в ТОП-20 культовых клубов мира по версии FourFourTwo
Авторитетное футбольное издание FourFourTwo самых культовых команд, игра которых восхищала весь мир, а их стиль игры, тактика и выигранные трофеи обеспечивали любовь и обожание фанатов.
В число 20-ти лучших команда попало киевское Динамо сезона 1985/86.
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“Наставник Динамо Валерий Лобановский разработал научный подход к игре, в соответствии с которым каждый футболист должен был выполнить определенное количество ТТД. Каждый раз после игры на базе клуба был прикреплен листок бумаги со статистическими данными. По этим результатами определялось качество игры футболистов и их место в составе на следующий матч.
Лобановский трижды возглавлял Динамо и за это время поднял над головой 29 командных трофея, включая 12 побед в чемпионате страны.
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Также мы выделяем второй период, который обеспечил культовое восприятие Динамо в мире. Возглавляемая Олегом Блохиным и Игорем Белановым команда, завоевавшая Кубок обладателей кубков 1986 года в Лионе, стала прекрасным примером реализации Лобановским на поле футбольных шахмат“, - пишут редакторы издания.
Вашему вниманию ТОП-20 культовых команд мира:
Барселона (1990-94)
Парма (1992-99)
Боруссия М (1970-79)
Транмер Роверс (1990-95)
Лацио (1972-77)
Миддлсбро (1996-97)
Депортиво (199-2002)
Боруссия Д (2011-15)
Уимблдон (1984-88)
Нью-Йорк Космос (1975-80)
Наполи (1984-91)
Байер Леверкузен (2001-02)
Данди Юнайтед (1982-87)
Атлетик Бильбао (1921-25)
Арсенал (1989)
Ривер Плейт (1941-47)
Эстудиантес (1967-70)
Бока Хуниорс (2000-03)
Динамо К (1985-86)
Валенсия (1998-2004)
Ранее сообщалось, что игрок Динамо Виктор Цыганков попал в топ-15 лучших игроков Лиги Европы.
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