Шовковский принес домой брошенного львенка
Именитый экс-голкипер киевского Динамо и тренер сборной Украины Александр Шовковский приютил у себя дома львенка, о чем рассказал своим поклонникам в социальных сетях.
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“Этот львенок сделал сегодня мой день. Брошенный сразу после своего рождения, он остался жив только благодаря усилиям людей, их заботой, вниманием и лаской!!! Еще немного и с ним уже так не посидишь.
А пока он спрятался от радостных детей и спит, зная, что он в надежных руках!“, - написал Александр в Facebook, опубликовав видео со спящим львенком.
Также футболист показал, как он вместе с дочками кормит львенка.
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“Когда я брал его на руки он сопротивлялся, но буквально через несколько секунд расслабился и уснул. А я полтора часа не отпускал, несмотря на то, что рука и спина затекли. Это были волшебные ощущения и эмоции“, - поделился впечатлением Шовковский.
Также экс-вратарь опубликовал несколько снимков с маленьким хищником, которого назвал “ласковым и нежным зверем“.
Напомним, Александр Шовковский стал одним из тренеров сборной Украины в сентябре этого года.
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