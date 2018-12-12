Шовковский принес домой брошенного львенка

Легендарный голкипер приютил у себя "ласкового и нежного зверя".

Именитый экс-голкипер киевского Динамо и тренер сборной Украины Александр Шовковский приютил у себя дома львенка, о чем рассказал своим поклонникам в социальных сетях.

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“Этот львенок сделал сегодня мой день. Брошенный сразу после своего рождения, он остался жив только благодаря усилиям людей, их заботой, вниманием и лаской!!! Еще немного и с ним уже так не посидишь.

А пока он спрятался от радостных детей и спит, зная, что он в надежных руках!“, - написал Александр в Facebook, опубликовав видео со спящим львенком.

Также футболист показал, как он вместе с дочками кормит львенка.

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“Когда я брал его на руки он сопротивлялся, но буквально через несколько секунд расслабился и уснул. А я полтора часа не отпускал, несмотря на то, что рука и спина затекли. Это были волшебные ощущения и эмоции“, - поделился впечатлением Шовковский.

Также экс-вратарь опубликовал несколько снимков с маленьким хищником, которого назвал “ласковым и нежным зверем“.

Напомним, Александр Шовковский стал одним из тренеров сборной Украины в сентябре этого года.