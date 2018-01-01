Нацполиция опубликовала записи участников договорных матчей
Появилось видео с разговорами арбитров и организаторов поединков, которые приняли участие в матчах с заранее фиксированным результатом.
Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины обнародовал доказательства договорных матчей.
Договорные матчи в Украине. Переписка участников схемы.
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На протяжении года проводились следственные мероприятия по документированию схемы организации договорных матчей, собрана доказательная база относительно организаторов и участников пяти преступных групп.
В видеоматериале присутствуют переговоры относительно четырех матчей Первой лиги, которые состоялись весной 2018 года: Николаев - Колос (1:0), Горняк-Спорт - Черкасский Днепр (1:0), Нефтяник - Балканы (1:1) и Сумы - Десна (0:2).
Ранее сообщалось, что ФФУ пожизненно дисквалифицировала 6 воспитанников Олимпика.
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