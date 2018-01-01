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Нацполиция опубликовала записи участников договорных матчей

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Появилось видео с разговорами арбитров и организаторов поединков, которые приняли участие в матчах с заранее фиксированным результатом.

 

Сумы - Десна
Сумы - Десна
fc.sumy.ua

Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины обнародовал доказательства договорных матчей.

Договорные матчи в Украине. Переписка участников схемы.
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На протяжении года проводились следственные мероприятия по документированию схемы организации договорных матчей, собрана доказательная база относительно организаторов и участников пяти преступных групп.

В видеоматериале присутствуют переговоры относительно четырех матчей Первой лиги, которые состоялись весной 2018 года: Николаев - Колос (1:0), Горняк-Спорт - Черкасский Днепр (1:0), Нефтяник - Балканы (1:1) и Сумы - Десна (0:2).

Ранее сообщалось, что ФФУ пожизненно дисквалифицировала 6 воспитанников Олимпика.

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Теги: футбол, договорные матчи
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