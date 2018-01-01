Павелко стал одним из кандидатов на должность члена Исполкома УЕФА

Стал известен список кандидатов, которые будут участвовать в выборах.

Президент ФФУ Андрей Павелко примет участие в выборах членов Исполкома УЕФА в качестве кандидата на эту должность.

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Выборы в рамках 43-го конгресса Союза состоятся 7 февраля 2019 года в Риме.

Полный список кандидатов, претендующих на восемь мест в Исполнительном комитете УЕФА (в том числе минимум одна женщина) на четырехлетний срок (2019-2023 годы):

Женщина-кандидат в Исполком УЕФА:

Флоранс Ардуэн * (Франция)

Кандидаты на семь мест в Исполкоме УЕФА:

Елдевин Бегичем (Босния и Герцеговина)

Кайрат Боранбаев (Казахстан)

Фернанду Гомеш* (Португалия)

Арманд Дука (Албания)

Йеспер Меллер-Кристенсен (Дания)

Борислав Михайлов* (Болгария)

Андрей Павелко (Украина)

Луис Рубиалес (Испания)

Шандор Чаньи* (Венгрия)

Давор Шукер* (Хорватия)

* – баллотируется на переизбрание.