Павелко стал одним из кандидатов на должность члена Исполкома УЕФА
Президент ФФУ Андрей Павелко примет участие в выборах членов Исполкома УЕФА в качестве кандидата на эту должность.
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Выборы в рамках 43-го конгресса Союза состоятся 7 февраля 2019 года в Риме.
Полный список кандидатов, претендующих на восемь мест в Исполнительном комитете УЕФА (в том числе минимум одна женщина) на четырехлетний срок (2019-2023 годы):
Женщина-кандидат в Исполком УЕФА:
Флоранс Ардуэн * (Франция)
Кандидаты на семь мест в Исполкоме УЕФА:
Елдевин Бегичем (Босния и Герцеговина)
Кайрат Боранбаев (Казахстан)
Фернанду Гомеш* (Португалия)
Арманд Дука (Албания)
Йеспер Меллер-Кристенсен (Дания)
Борислав Михайлов* (Болгария)
Андрей Павелко (Украина)
Луис Рубиалес (Испания)
Шандор Чаньи* (Венгрия)
Давор Шукер* (Хорватия)
* – баллотируется на переизбрание.
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