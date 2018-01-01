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Павелко стал одним из кандидатов на должность члена Исполкома УЕФА

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Стал известен список кандидатов, которые будут участвовать в выборах.
Андрей Павелко
Андрей Павелко
УНИАН

Президент ФФУ Андрей Павелко примет участие в выборах членов Исполкома УЕФА в качестве кандидата на эту должность.

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Выборы в рамках 43-го конгресса Союза состоятся 7 февраля 2019 года в Риме.

Полный список кандидатов, претендующих на восемь мест в Исполнительном комитете УЕФА (в том числе минимум одна женщина) на четырехлетний срок (2019-2023 годы):

Женщина-кандидат в Исполком УЕФА:
Флоранс Ардуэн * (Франция)

Кандидаты на семь мест в Исполкоме УЕФА:

Елдевин Бегичем (Босния и Герцеговина)
Кайрат Боранбаев (Казахстан)
Фернанду Гомеш* (Португалия)
Арманд Дука (Албания)
Йеспер Меллер-Кристенсен (Дания)
Борислав Михайлов* (Болгария)
Андрей Павелко (Украина)
Луис Рубиалес (Испания)
Шандор Чаньи* (Венгрия)
Давор Шукер* (Хорватия)
* – баллотируется на переизбрание.

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Теги: футбол, УЕФА, Андрей Павелко, ФФУ
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Источник: www.uefa.com

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