Кривцов: Я ветреный парень, купил себе Lego за 12 тысяч гривен
Игрок Шахтера рассказал, на что тратит деньги.
Защитник Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов в интервью YouTube-каналу Трендец рассказал, на что тратит деньги.
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"Я ветреный парень, вот купил себе Lego дорогое, за 12 тысяч гривен. Есть такая Lego Technic, специально для взрослых. Там большая пачка, 5 коробок, в каждой коробке по 5 пачек Lego.
Там порядка 1000 страниц - 2 инструкции по 1000 страниц", – сказал Кривцов.
Напомним, уже завтра, 12 декабря, донецкий Шахтер проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против Лиона. Поединок пройдет в Киеве на НСК Олимпийский.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.
Полная версия правил
2 инструкции по 1000 страниц = 1000 страниц)))))))))