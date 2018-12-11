Кривцов: Я ветреный парень, купил себе Lego за 12 тысяч гривен

Игрок Шахтера рассказал, на что тратит деньги.

Защитник Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов в интервью YouTube-каналу Трендец рассказал, на что тратит деньги.

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"Я ветреный парень, вот купил себе Lego дорогое, за 12 тысяч гривен. Есть такая Lego Technic, специально для взрослых. Там большая пачка, 5 коробок, в каждой коробке по 5 пачек Lego.

Там порядка 1000 страниц - 2 инструкции по 1000 страниц", – сказал Кривцов.

Напомним, уже завтра, 12 декабря, донецкий Шахтер проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против Лиона. Поединок пройдет в Киеве на НСК Олимпийский.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.