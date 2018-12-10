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Кендзера признался, что мечтает познакомиться с братьями Кличко

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Игрок Динамо считает украинских боксеров хорошими спортсменами.
Томаш Кендзера
Томаш Кендзера
ФК Динамо Киев

На официальном YouTube-канале Динамо прошла пресс-конференция с участием игроков команды - Томаша Кендзеры и Беньямина Вербича, во время которой Томаш признался, с кем из знаменитостей хочет познакомиться.

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“Мы с Беньямином хотели бы встретиться с братьями Кличко, потому что мы смотрели, как они постоянно дрались за Украину. Для нас это очень хорошие спортсмены“, – сказал Кендзера.

Ранее Томаш Кендзера поведал о своем недоумении относительно того, что игроки Динамо разговаривают на русском языке.

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Теги: Томаш Кендзера, Беньямин Вербич, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, Владимир Кличко, Виталий Кличко, братья Кличко
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