Кендзера признался, что мечтает познакомиться с братьями Кличко

Игрок Динамо считает украинских боксеров хорошими спортсменами.

На официальном YouTube-канале Динамо прошла пресс-конференция с участием игроков команды - Томаша Кендзеры и Беньямина Вербича, во время которой Томаш признался, с кем из знаменитостей хочет познакомиться.

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“Мы с Беньямином хотели бы встретиться с братьями Кличко, потому что мы смотрели, как они постоянно дрались за Украину. Для нас это очень хорошие спортсмены“, – сказал Кендзера.

Ранее Томаш Кендзера поведал о своем недоумении относительно того, что игроки Динамо разговаривают на русском языке.