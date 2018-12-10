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Украинский голкипер завершил карьеру в 24 года

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24-летний Александр Дяченко решил уйти из футбола.
Александр Дяченко
Александр Дяченко
ФК Рух

Голкипер Руха (Винники), выступающего в Первой лиге Украины, Александр Дяченко объявил о завершении футбольной карьеры.

“Откровенно говоря, я давно раздумал над тем, чтобы завершить футбольную карьеру. А после того, как на тренировке неудачно упал и сломал ногу, то понял, что окончательно пришло время перемен.

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Это уже пятый мой перелом на левой ноге. Думаю, это был знак. Впервые я травмировался в 16-летнем возрасте, тогда меня прооперировали, заменили кость, поэтому моя карьера была под вопросом. Теперь снова травма и в этой области ноги у меня на сантиметр меньше кость.

Футбол, а затем жизнь в Украине изменились. У меня уже есть ребенок, и о нем нужно думать. Я решил развиваться в другом направлении, буду теперь заниматься бизнесом. Выбрал строительное направление. Сначала хочу начать с земляных работ, дальше время покажет.

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Это известие мои родные восприняли очень положительно. В семье знали о моих травмах и операциях, поэтому поддержали мой выбор. Тем более, я имею осложнения после последнего перелома“, - приводит слова Дяченко официальный сайт Руха.

Дяченко с 2011 по 2013 год играл за Карпаты, с 2013 по 2015 - за Оболонь, а с 2015-го года выступал за Рух. Сергею сейчас 24 года.

Ранее сообщалось, что легендарный игрок Челси Джон Терри завершил профессиональную карьеру.

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Теги: Александр Дяченко, Рух, Рух Винники, Украина, футбол, завершение карьеры
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