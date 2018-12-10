Суркис: Никого не устроило, что Динамо уходит зимовать с таким отрывом от Шахтера

Президент Динамо подвел итоги первой половины сезона чемпионата Украины.

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал матч 18-го тура чемпионата Украины против Карпат, а также подвел итоги первой части сезона в УПЛ для киевского клуба.

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"Результат матча с Карпатами, конечно, хороший. Особенно, если говорить о втором тайме. Но вот по игре все равно остаются вопросы. Думаю, что и тренерский штаб, и ребята это понимают. Хотя бы по той причине, что Карпаты создали не так уж и мало моментов у наших ворот. Но это футбол: тут побеждает тот, кто забивает. Так что счет на табло.

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А что касается качества игры, то я очень рассчитываю на то, что команда его улучшит за счет работы на межсезонном сборе. Нужно привлекать больше ребят из динамовских команд U-21 и U-19. Чтобы была конкуренция. Конечно, при этом необходимо усилиться опытным нападающим.

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Не ошибусь, если скажу, что никого, мягко говоря, не устроило то, что Динамо уходит зимовать в чемпионате Украины с таким серьезным отрывом лидирующего Шахтера. При этом мы еще и вторую строчку на какое-то время упустили», – приводит слова Суркиса сайт Динамо Киев от Шурика.

Напомним, в матче 18-го тура УПЛ Динамо на выезде разгромило Карпаты со счетом 4:0. По итогам первой половины сезона Динамо занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея отставание от Шахтера в 7 очков.

Отметим, что киевскому клубу предстоит заключительный матч в Лиге Европы против Яблонца, который состоится в четверг, 13 декабря, на НСК Олимпийский. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка.