Лучшим игроком 18 тура УПЛ признали защитника ФК Львов
Владимир Адамюк забил дубль в ворота Александрии.
Украинская Премьер-Лига определила имя лучшего футболиста 18 тура чемпионата. По итогам голосования специалистов, игроком тура стал защитник Львова Владимир Адамюк.
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Футболист отметился дублем в поединке с Александрией (2:1).
По итогам голосования, он получил шесть баллов, а вингер Динамо Виктор Цыганков, трижды расписавшийся в воротах Карпат – пять.
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