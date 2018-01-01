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Лучшим игроком 18 тура УПЛ признали защитника ФК Львов

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Владимир Адамюк забил дубль в ворота Александрии.
Владимир Адамюк
Владимир Адамюк
www.footboom.com

Украинская Премьер-Лига определила имя лучшего футболиста 18 тура чемпионата. По итогам голосования специалистов, игроком тура стал защитник Львова Владимир Адамюк.

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Футболист отметился дублем в поединке с Александрией (2:1).

По итогам голосования, он получил шесть баллов, а вингер Динамо Виктор Цыганков, трижды расписавшийся в воротах Карпат – пять.

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Теги: футбол, УПЛ, Виктор Цыганков
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Источник: upl.ua

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