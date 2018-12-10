Кендзера: Был удивлен тем, что в Динамо большинство говорит на русском языке

Польскому защитнику нравится Киев.

Защитник киевского Динамо Томаш Кендзера поведал о том, как ему живется в Киеве и на каком языке общаются его партнеры по команде.

Смотри также: Турнирная таблица УПЛ: Шахтер ушел зимовать на первом месте, Динамо – на втором

“Мне очень нравится Киев. И сам город, и люди, которые тут живут. В Польше почему-то говорят, что тут все плохо, но на самом деле все отлично, я всем это рассказываю.

Ребят я понимаю хорошо, потому что я знаю русский язык. Украинский я понимаю, но не могу на нем говорить. Возможно, со временем это изменится.

В команде большинство говорит на русском, что меня удивило, ведь я знаю, какая ситуация между Россией и Украиной. Спрашивал у парней, почему они не говорят на украинском, на что слышал ответ, что так сложилось.

Только Назарий Русин говорит на украинском, ведь он со Львовской области. А когда он использует польские слова, я - единственный, кто его понимает“, - приводит слова футболиста dynamo.kiev.ua.