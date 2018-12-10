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Кендзера: Был удивлен тем, что в Динамо большинство говорит на русском языке

Комментариев: 4
Польскому защитнику нравится Киев.
Томаш Кендзера
Томаш Кендзера
ФК Динамо Киев

Защитник киевского Динамо Томаш Кендзера поведал о том, как ему живется в Киеве и на каком языке общаются его партнеры по команде.

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“Мне очень нравится Киев. И сам город, и люди, которые тут живут. В Польше почему-то говорят, что тут все плохо, но на самом деле все отлично, я всем это рассказываю.

Ребят я понимаю хорошо, потому что я знаю русский язык. Украинский я понимаю, но не могу на нем говорить. Возможно, со временем это изменится.

В команде большинство говорит на русском, что меня удивило, ведь я знаю, какая ситуация между Россией и Украиной. Спрашивал у парней, почему они не говорят на украинском, на что слышал ответ, что так сложилось.

Только Назарий Русин говорит на украинском, ведь он со Львовской области. А когда он использует польские слова, я - единственный, кто его понимает“, - приводит слова футболиста dynamo.kiev.ua.

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Теги: футбол, Динамо, Томаш Кендзера
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Источник: dynamo.kiev.ua

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Комментариев (4)
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Гость  (аноним)  10.12.2018, 13:24
Оценка:  -2
Гость
Тому, що без мозку.
ВладиславII    10.12.2018, 13:23
Оценка:  -1
ВладиславII
То есть Назарий Русин говорит на львовском (польско-украинском) суржике, поэтому его понимает поляк Кендзера.
Все остальные члены команды из центральной Украины, поэтому говорят как все - на русском.
Вот и весь смысл статьи.
Духовный_скреп    10.12.2018, 13:41
Оценка:  -2
Духовный_скреп
Смысл статьи,чтобы показать таких дураков,как ты)))
atos    10.12.2018, 13:49
Оценка:  +2
atos
Тебе и показывать не нужно лаешь тут на всех, как дворняга))
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